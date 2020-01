Una situazione da più parti definita insostenibile.

E’ quella che riguarda il rincaro biglietti del trasporto pubblico locale a Latina.

I costi sono aumentati e i pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno preso carta e penna per scrivere al sindaco di Latina, Damiano Coletta.

Nella nota firmata dai segretari Beatrice Moretti, Umberto Coco e Francesca Salvatore si sottolinea come a pagare siano “sempre i cittadini di Latina senza alcuna giustificazione e a fronte di servizi che permangono inadeguati”. Tra l’altro questo nuovo piano tariffario non è rispettoso delle regole previste dal protocollo d’intesa sulle regole della concertazione siglato con l’amministrazione comunale non più tardi di due mesi fa”.

I sindacati portano a confronto quanto accade nelle altre città del Lazio dove il costo dei biglietti è nettamente più basso, fatta eccezione per Roma, di quello di Latina.

A Frosinone, Rieti e Viterbo, ad esempio, il biglietto costa un euro ed ha una durata pari a 90 minuti.

A Latina costa 1,20 quello semplice, 1.40 quello di durata pari a 100 minuti mentre a Roma per 100 minuti il costo è di 1,50.

Per questa ragione Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro urgente al sindaco per trovare una soluzione concreta a quella che, a tutti gli effetti, si palesa come una criticità.