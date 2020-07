Rigenerazione urbana, persa un’occasione. Almeno questo traspare nell’analisi, affidata ad un lunghissimo comunicato, diffuso in giornata dal segretario comunale del Pd di Latina Claudio Moscardelli.

L’analisi di Moscardelli prende le mosse dalla Legge regionale sulla Rigenerazione urbana del 2017 che il comune di Latina avrebbe applicato ‘in maniera troppo riduttiva’.

“Non c’è minimamente l’idea di città che vuole costruire un rapporto con il mare”, questa l’analisi del segretario.

Tradito totalmente quello che era l’obiettivo della legge.

Nel mirino di Moscardelli finiscono in special modo le delibere 27-28-29 che “parlano solo di premio edilizio e forme perequative, tradiscono una visione della città ferma ai primi del 2000”.

Tema affrontato marginalmente, quindi, e poi “ti dicono solo che puoi costruire un po’ di più, col paradosso che la città che si costruira’ sarà solo un po’ più artificiale”.

Secondo Moscardelli: “Si fa riferimento genericamente alla rigenerazione urbana e lo si interpreta come un banale piano casa che pregiudica proprio quello sviluppo sostenibile che richiamano gli intenti rigenerativi”.

Manca, infine, un premio per coloro che, attraverso le nuove tecnologie, fanno diminuire la necessità di spostarsi (per esempio parlandosi in teleconferenza anziché in riunioni ‘live’).

“Mi sembra conclude l’esponente del Pd – una deliberazione che non conosce internet e il dibattito attuale che si sta facendo sul paese di come colmare il divario tecnologico delle nostre città rispetto alle altre economie avanzate”.