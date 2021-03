Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo è stato pubblicato il Dpcm “Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, che finanzia interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità (per il primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi.

Sulla questione Alessandro Patti, architetto e componente della segreteria comunale del pd di Latina, esponente di punta dall’area Energia Dem che fa riferimento ad Anna Ascani, ha così condiviso una riflessione sulla questione.

“Tali interventi devono essere volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.

Vi è la possibilità di aderire a tale programma, presentando apposita manifestazione di interesse e garantendo alla città la possibilità di ottenere finanziamenti su svariati progetti dal 2021 al 2034.

Per i comuni con le caratteristiche di Latina, quindi con popolazione superiore o uguale a 100.000 abitanti, ci sono a disposizione fino a 20 milioni di euro. Queste somme di denaro vanno a favorire la realizzazione di interventi pubblici volti al miglioramento della qualità del decoro urbano”.

Tali interventi devono essere diretti alla:

• Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti per finalità di interesse pubblico;

• Miglioramento della qualità e del decoro urbano, nonché del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

• Mobilità sostenibile.

“Insomma – ha continuato Patti – risorse importanti che, come città, non possiamo farci scappare. Anche perché questi fondi devono essere utilizzati per ridurre i fenomeni di degrado sociale ed urbano ben presente in molte aree della nostra città, in cui vi è una forte necessità di riqualificare le periferie o luoghi degradati.

In questo particolare momento storico, visti gli iter infiniti dei processi pianificatori e lo stato di abbandono in cui versano alcuni quartieri, diventa fondamentale effettuare interventi urbani che mettono al centro servizi ai cittadini e che riguardano opere di urbanizzazione primaria indispensabili per la comunità. Tali interventi sono in grado di generare vero e proprio processo moltiplicatore di riqualificazione urbana con tempi di attuazione certa e disponibilità finanziarie pubbliche che si inseriscono in aree della periferia fortemente degradate.

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici. Continuano dunque ad esserci ingenti risorse e enormi possibilità per riqualificare il nostro comune – ha concluso Patti – migliorando sensibilmente la qualità della vita dei cittadini e garantendo importanti processi di riqualificazione e rigenerazione urbana in tempi e modalità estremamente sicuri”.