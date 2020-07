L’emergenza scoppiata in questi giorni ha reso ancora più impellente e non prorogabile l’esigenza di trovare, e rapidamente, un sito dove realizzare un impianto per il trattamento del rifiuto indifferenziato.

Una decisione importante in cui la responsabilità e le ricadute per le comunità la fanno da padrone.

In queste settimane in conferenza dei sindaci sono stati analizzate una serie di ipotesi. Il cerchio si va man mano stringendo sui siti industriali dismessi ritenuti più idonei.

Esclusi Borgo Montello a Latina, La Cogna ad Aprilia e Mazzocchio a Pontinia.

I sindaci della provincia di Latina stanno lavorando insieme per l’individuazione di un sito (o due) che possa ospitare un nuovo impianto di natura pubblica per il trattamento del rifiuto indifferenziato. Già escluse dalla selezione le zone di A specificarlo è il

“Tutti i sindaci della provincia di Latina – spiega il presidente della Provincia, Carlo Medici – nonostante l’insorgere di inevitabili critiche pretestuose, stanno percorrendo la strada che conduce alla costituzione dell’Ato2 per la gestione virtuosa dei rifiuti in ambito provinciale; il fine è lasciarsi alle spalle il fallimentare sistema monopolistico che per definizione comporta costi elevati, discontinuità del servizio e spesso, seri problemi di natura ambientale”.

Nelle scorse settimane è stata inviata una nota all’assessore regionale contenente il lavoro finora svolto al fine dell’individuazione di potenziali siti idonei ad ospitare impianti pubblici, elencando una prima scrematura delle aree industriali potenzialmente idonee.

Sarà compito dell’assemblea dei sindaci dell’Ato2, una volta costituita, indicare la scelta di uno o più impianti nell’intero territorio provinciale, scelta che si baserà su principi di idoneità dei siti ed economicità legata alla localizzazione al fine di rientrare nel pieno rispetto delle norme nazionali, regionali e provinciali.

“Questo percorso – conclude Medici – comporterà il non ripetersi della situazione attuale consentendo di chiudere definitivamente e nel totale rispetto dell’ambiente, il ciclo dei rifiuti”.