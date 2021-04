di Katiuscia Laneri – Il trasferimento a Viterbo dei rifiuti prodotti dalla provincia di Latina è frutto di una irresponsabilità e della gestione fallimentare della triade Zingaretti, Medici, Coletta.

A farlo notare è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, commentando l’ultima ordinanza del Governatore del Lazio sull’emergenza rifiuti.

“Recentemente l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, ha colpevolizzato i sindaci del territorio pontino di non aver partorito atti in un anno – continua Tripodi -. Però lui stesso dimentica il commissariamento del Tar del Lazio per l’inadempienza di Zingaretti sull’individuazione di una discarica nell’Ato di Latina”.

A partire da oggi, mercoledì 21 aprile, e fino al prossimo 30 giugno, si procederà al trasporto di diverse tonnellate giornaliere verso la discarica Ecologia Viterbo chiedendo di nuovo ai gestori dell’impianto di “garantire la massima operatività – ordina il presidente Zingaretti – con turni ulteriori di lavoro anche nei festivi e prefestivi, per soddisfare le richieste di smaltimento”.

Dall’Ecologia Viterbo, inoltre, continuerà a essere applicato in via provvisoria – in attesa della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio – un prezzo calmierato fatti salvi i conguagli. Sarà l’Arpa Lazio a verificare il rispetto delle prescrizioni.

“Insomma, il Pd regionale scarica le proprie responsabilità sul Pd locale e viceversa quando Zingaretti poteva applicare i poteri sostitutivi e mettere fine all’emergenza, dimenticando, inoltre, i gravissimi problemi legati alla salute dei cittadini: il trasferimento delle tonnellate, fra rifiuti e residui di trattamento nelle province del Lazio e fuori dalla regione, favorisce l’emissione delle polveri sottili, oltre all’aumento esponenziale della Tari per coprire i costi”, conclude Tripodi mentre questa mattina proprio la Lega ha organizzato un sit in di protesta presso la discarica di Monterazzano e a seguire alle 12.30 presso la Prefettura di Viterbo per manifestare il proprio dissenso e per richiedere il commissariamento di Zingaretti per la gestione rifiuti.