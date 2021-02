Mercoledì 3 febbraio alle 18.30, in piazza del Popolo, è stata indetta una manifestazione “per far capire all’amministrazione comunale quanto i cittadini siano sconcertati e delusi dalle scelte dell’ente in materia di rifiuti”. Ad organizzarla sono i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Miele e Matteo Coluzzi e le associazioni Laboratorio identità futuro e Generazione per Latina.

“La gestione dei rifiuti nel nostro territorio – hanno spiegato Miele e Coluzzi – già risultata deleteria negli anni, vede la nostra Città nuovamente interessata dal pericolo di nuovi siti oltre alla riapertura di quelli esistenti.

Le normative europee prevedono che la gestione debba essere improntata a considerare i rifiuti una risorsa, economica e ambientale. E dunque una politica che si rispetti deve guardare a questo, deve partire da questi presupposti. E’ abbastanza evidente che quanto fatto dal sindaco Coletta non sia per nulla ispirato a queste logiche, anzi. La tutela del bene comune e del territorio doveva partire dal preservare la discarica di Borgo Montello dalle mire del privato.

Invece Coletta e Lbc hanno consapevolmente rinunciato al controllo della discarica di Ecoambiente lasciando tutto nelle mani del privato. A parole dice di voler gestire direttamente, ossia affidando a mano pubblica, il ciclo dei rifiuti e gli impianti e le discariche, salvo poi, concretamente lasciare che siano i privati a controllare la discarica di Montello. Il privato chiede di poter investire e lavorare su quel sito e noi ci troviamo inermi rispetto a questo.

E arriviamo all’ultima decisione, l’indicazione dell’area di Borgo San Michele per il sito di stoccaggio. Sono stati svalutati i criteri ed escluse altre aree su cui era possibile individuare il sito ed è evidente come ci sia qualche falla o aspetto non chiaro nel processo decisionale che è stato messo in atto.

Da parte nostra c’è un No chiaro a quel sito di Borgo san Michele, non ad un sito di stoccaggio nel territorio provinciale, che è necessario e previsto dal piano provinciale dei rifiuti. A San Michele c’è il parco nazionale del Circeo, c’è Rio Martino, c’è uno stabilimento come la Plasmon. Non è il sito adatto.

Coletta, poi, ha avuto un atteggiamento opaco e per nulla trasparente. La decisione l’ha comunicata dalla sera alla mattina. Chi si professava paladino dell’ambiente e della salute, oltre a non informare la cittadinanza rispetto all’ipotesi di riapertura di un sito noto per le sue criticità come quello di Borgo Montello, addirittura ne avalla un altro nei pressi di Borgo San Michele e Borgo Grappa, il quale condannerebbe ulteriormente questa città a subire conseguenze nefaste.

Per questo diciamo:

No alla riapertura della discarica di B.go Montello!

No a scelte senza condivisione e consapevolezza!

No a servitù imposte e dannose che non rispettano il territorio!

SI alla tutela dell’Ambiente! SI alla Politica dello Sviluppo!”