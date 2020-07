La Provincia di Latina fa il punto sulla determinazione della Regione Lazio che autorizza l’ampliamento dell’area di stoccaggio, seppur contenuta rispetto al progetto iniziale, presso la società Rida Ambiente di Aprilia.

Ed in particolare, nella commissione per lo sviluppo e la tutela del territorio si sono analizzate le azioni da mettere in campo.

Alla riunione hanno preso parte, anche il presidente Carlo Medici, Claudia Di Troia, dirigente del settore ambiente della Provincia di Latina, il capogruppo di Forza Italia, Giovanna Miele, e i funzionari dei settori provinciali competenti.

“Ritengo – spiega il presidente della commissione, Domenico Vulcano – che l’amministrazione provinciale e noi tutti consiglieri non possiamo nasconderci dietro quei silenzi assensi che, abbiamo visto, non rappresentano la giusta via di tutela del territorio. Il nostro primo passaggio deve essere la richiesta da muovere alla Regione Lazio affinché ripensi alla determina e all’opportunità di approvare l’ampliamento. L’azienda in questione ha i suoi diritti imprenditoriali ma ciò non cancella le nostre valutazioni su di un territorio, quello apriliano, che nel corso degli anni ha già dato e prestato servitù”.

Il presidente Medici ha ricordato gli obiettivi con i quali la Provincia sta affrontando il tema della gestione dei rifiuti per un circolo virtuoso e per l’autosufficienza del territorio, sicuramente nel corso di questa consiliatura provinciale.

“Nelle prossime ore provvederò, come concordato durante la seduta di ieri, a convocare una nuova commissione provinciale, che assumerà – conclude Vulcano – le sue prime determinazioni per la valutazione e l’individuazione dei siti”.