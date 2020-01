Sgomita la politica in provincia di Latina in vista della, necessaria e non evitabile, decisione in merito alla scelta di un’area in cui realizzare una discarica di stoccaggio dei rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento meccanico biologico, i cosiddetti Tmb.

Le riunioni si susseguono ma le decisioni latitano.

I cittadini, sull’onda dell’emotività, sono interessati alla questione ma non troppo. Di solito si armano di polemica solo quando le scelte sono assunte e vengono calate sul loro territorio.

Intanto la politica prende tempo e si presenta in scena con la pièce del Nimby.

Tradotto: non nel mio cortile, riferendosi alla possibilità di accogliere la discarica sul proprio territorio.

Lo ha fatto Coletta solo qualche ora fa, ha risposto a tono il sindaco facente funzione di Terracina, Roberta Tintari.

Seguono assessori comunali, consiglieri regionali e, in ordine sparso, consiglieri e sindaci.

Tutto legittimo per carità, ma questo tipo di atteggiamento evidenzia due problemi di fonco.

Il primo sta nel fatto che la discarica va fatta a meno che non si cominci a mangiarli i rifiuti o i lavorati provenienti da qualsiasi tipologia di impianto, Tmb compreso.

Il secondo affonda le proprie radici nella responsabilità a cui chi amministra, non per investitura divina ma per decisione del popolo, deve assumere una decisione e portarla avanti.

Il compito della politica non è scansare i problemi ma affrontarli spiegando ai cittadini i pro e i contro che tali decisioni comportano.

Il rischio altrimenti è che le scelte, ripeto non evitabili, saranno assunte da altri e calate sul territorio senza possibilità di appello.

Certo, poi sotto il profilo politico o meglio della propaganda politica, sarà facile dare la colpa agli altri dimenticando che quelle azioni “di imperio” sono state avallate dalla (ir)responsabilità politica di chi un territorio lo amministra.