Trenta giorni di tempo per liberare l’area ‘senza arrecare danni alle evidenze archeologiche presenti’.

E’ l’invito, piuttosto energico, rivolto dal commissario prefettizio di Sezze, Raffaele Bonanno, ai proprietari della ex Cava Petrianni attraverso una ordinanza sindacale. Nell’area, infatti, sarebbero presenti rifiuti che vanno rimossi. Il costo dell’intervento dovrà ricadere interamente sui proprietari della ex cava e dovrà essere portato a termine, come detto, entro 30 giorni. Inoltre, l’avvenuto intervento dovrà essere comunicato alla Soprintendenza dei Beni Archeologica Belle Arti e Paesaggio – MIBAC, Regione Lazio – Direzione Capitale Naturale più Parchi e Aree Protette – Area Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi Naturali.

Un ‘invito’, quello del commissario, che va a recepire una nota, arrivata in comune il 18 marzo scorso, dai funzionari della Regione, che si sono recati presso il sito del “Monumento Naturale Fosso Brivolco” rilevando “movimenti di terra effettuati di recente che hanno determinato l’accumulo di accumuli di notevoli dimensioni costituiti in larga parte da rifiuti inerti”.