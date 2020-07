Domenico Vulcano, consigliere provinciale e presidente della Commissione per lo Sviluppo e la Tutela del Territorio della Provincia di Latina, ha nuovamente convocato la commissione stessa.

L’appuntamento è per domani alle ore 10, presso la Sala Giunta della Provincia.

All’ordine del giorno la proposta di legge regionale, su iniziativa del Consiglio Provinciale, per l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (Ato) e organizzazione del servizio integrato dei rifiuti.

Il problema da affrontare, come successo nelle sedute precedenti, è l’ingrandimento dell’impianto di Rida, ad Aprilia, dove si smaltiscono i rifiuti.

Secondo Vulcano: “Sta a noi decidere e proporre soluzioni per dare al nostro territorio norme e regole per una gestione dei rifiuti che sia compatibile con la sua realtà e le sue problematiche. Abbiamo visto ultimamente che, senza regole, le scelte rischiano di essere unilaterali e non condivise”.