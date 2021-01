Dire che in questi giorni non si parla d’altro potrebbe essere esagerato, ma è sicuramente giusto. Il tema dei rifiuti è al centro del dibattito politico e se ne è parlato oggi in commissione ambiente al comune di Latina. Sul tavolo la Discarica di Borgo Montello e sito di stoccaggio per inerti.

Una seduta, l’ennesima, svolta in streaming, alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Latina Damiano Coletta e il presidente della Provincia Carlo Medici e l’ingegner Antonio Nardone, dirigente del servizio Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Latina. Presenti anche l’assessore comunale all’Ambiente Dario Bellini e Giuseppe Bondì, dirigente del servizio Ambiente e Politiche Energetiche del Comune di Latina.

Un discussione nella quale il sindaco Coletta ha ribadito che la discarica di Borgo Montello deve rimanere chiusa. L’area deve essere bonificata e gli abitanti della zona devono ricevere il ristoro per i cinquant’anni dalla servitù della discarica.

“Riguardo al sito di stoccaggio – ha detto il presidente di commissione Isotton – non dobbiamo più usare la parola discarica: essa infatti si riferisce ad un passato in cui si smaltivano i rifiuti in modo obsoleto, antieconomico e dannoso per l’ambiente senza recupero energetico e senza chiusura del ciclo dei materiali. Qui invece stiamo parlando della realizzazione di un piano industriale provinciale che deve essere gestito pubblicamente ed in cui si deve applicare l’economia circolare. Nei siti di stoccaggio andrà infatti ciò che, tra i rifiuti urbani, a fine processo, non può più essere differenziato: ecco perché più saremo bravi a differenziare, meno materiali saranno stoccati. L’area indicata per Latina è quella di una fabbrica dismessa in un’area industriale sulla Pontina. Il sindaco – spiega ancora Isotton – ha preso atto di questa indicazione, ma pur rendendosi disponibile a considerarla, farà valutare anche da tecnici a nome del Comune la reale adeguatezza del sito perché nessun aspetto venga trascurato. Nulla finora è stato ancora deciso”.

La proposta fatta da più parti, compreso il nostro sindaco, è stata comunque quella di avere più d’un sito. Almeno tre: uno nel nord, uno al centro e uno al sud della provincia di Latina. Questo per suddividere il carico in modo più equo e per responsabilizzare tutti i comuni a produrre meno rifiuti attraverso la regola delle 5 R: riduzione, riuso, riciclo, raccolta e recupero. Il territorio è unico e va condiviso con responsabilità: i confini sono solo sulle carte, nella natura non ci sono confini netti: le falde acquifere, i corsi d’acqua, e il mare, l’aria, il suolo, se inquinati danneggiano tutti. Siamo una comunità grande che vive un territorio molto bello, ma anche molto fragile, e basta poco perché scelte poco opportune lo rovinino. Le scelte vanno condivise con grande responsabilità perché stiamo trattando argomenti davvero importanti: i cittadini di oggi ce lo chiedono, ma dobbiamo rendere conto anche al futuro”.