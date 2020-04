Maxi operazione dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazione di Latina che ha portato a sette arresti.

Di questi 4 persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari.

I militari hanno dato esecuzione alle ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, a conclusione delle indagini del Nas, coadiuvato nella fase esecutiva da militari di Latina, Frosinone e Terni per il contrasto dei reati di ricettazione e falso materiale in certificazioni mediche, truffa ai danni del sistema sanitario nazionale.

L’inchiesta “Compressa express” avviata dai carabinieri del Nas di Latina, guidati dal comandante Felice Egidio, nel 2009 e coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto procuratore Valentina Giammaria.

Tutto è iniziato da alcune verifiche sulla vendita di medicinali in alcune farmacie del territorio pontino, che hanno evidenziato un volume eccessivo di prescrizioni di un farmaco oppioide semisintetico, il cui principio attivo stupefacente è denominato “ossicodone”, caratterizzato da una molecola strutturalmente correlata a morfina e codeina.

Gli accertamenti, portati avanti grazie a ricognizioni fotografiche, servizi di osservazione e pedinamento e acquisizioni documentali, hanno permesso di chiarire assetti, gerarchie, affari e modus operandi dei soggetti poi arrestati, tutti residenti a Fondi e già noti alle forze dell’ordine.

Sono stati registrati 340 episodi durante i quali gli arrestati si sono recati presso le farmacie sotto controllo per utilizzare le ricette mediche false, poi risultate provento di furti ai danni di aziende ospedaliere, studi medici e di medicina generale. Anche i timbri erano stati sottratti a medici ignari del giro.

Con questo sistema il gruppo è riuscito a far corrispondere per il rimborso delle ricette 20mila euro di denaro pubblico. Ottenute invece 12mila compresse di principio attivo che vendute sulla piazza di spaccio parallela a 10 euro l’una avrebbero fruttato 120mila euro.