Un’auto di lusso che gira per la città. I poliziotti della squadra voltante, che da disposizioni della questura, effettuano un controllo.

E’ successo ieri sera. A bordo della vettura viaggiavano due pregiudicati residenti a Latina.

Una volta scoperta l’identità delle persone a bordo, è scattata la perquisizione. Gli agenti rinvenivano numerose apparecchiature elettroniche utilizzate per l’apertura delle autovetture, nonché sofisticati sistemi capaci di captare ed inibire le frequenze degli antifurto e dei telecomandi di apertura.

Uno dei due aveva, per altro, addosso le chiavi di apertura di un box auto, ubicato nei pressi del luogo del controllo e affittato a nome di una terza persona.

Da ulteriore controllo, risultava che all’interno era custodia un’autovettura Fiat 500 Abarth, risultata rubata nel mese di agosto scorso sul lungomare di Latina, oltre ad altre centraline elettroniche e parti di autovetture.

Al termine degli accertamenti i tre soggetti identificati per C.E. classe ’87, M.R. classe ’89 e F.A. ’80, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il delitto di ricettazione in concorso.

Il box auto è stato sottoposto a sequestro penale unitamente alla refurtiva in esso rinvenuta e la vettura rubata, di rilevante valore economico, restituita al legittimo proprietario.