Un dirigente medico dell’ospedale Dono Svizzero di Formia e un 37enne tossicodipendente sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari della Procura di Cassino. Sono stati i carabinieri del Nas di Latina, al comando del capitano Felice Egidio, a notificare il provvedimento, a conclusione dell’indagine denominata “Ricetta Express”.

Il medico, abusando della sua qualità di dirigente ospedaliero, avrebbe ceduto al 37enne, dietro compenso di denaro e al di fuori dei protocolli terapeutici, oltre mille flaconi di morfina, con false prestazioni mediche del Servizio sanitario nazionale, a carico di ignari pazienti. Ogni fiala sarebbe stata pagata 50 euro. Le avrebbe ritirate sia presso farmacie del luogo, sia al pronto soccorso, dove ha continuato a prestare servizio fino ad oggi.

Nell’ambito della stessa indagine un dipendente di una farmacia invece è stato sospeso e gli è stato vietato di esercitare la professione, per un anno, e i suoi beni, per un importo complessivo di 470mila euro, sono stati sequestrati. La somma corrisponde a quella che sarebbe stata indebitamente rimborsata dalla Asl di Latina a 3 soggetti e ad un’altra indagata, una 62enne affetta da patologia oncologica.

I reati contestati, a vario titolo, dal sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, della Procura di Cassino, vanno dalla corruzione al peculato, dal concorso in falso in certificazioni mediche, alla truffa al Ssn, fino alla detenzione illecita e spaccio di farmaci ad azione stupefacente.

Il Nas aveva avviatole indagini dopo aver scoperto un’immotivata ed eccessiva prescrizione di un farmaco ad azione stupefacente ad una sola paziente. Il dirigente medico del Dono Svizzero, con il concorso del farmacista, avrebbe prescritto indebitamente alla 62enne ben 1600 confezioni di uno spray nasale analgesico (che contiene una sostanza inclusa nella tabella degli stupefacenti), in aggiunta alla terapia già prescritta dal suo medico di famiglia inducendo in errore la Asl pontina che corrispondeva alla farmacia in questione ed altre farmacie locali oltre 470mila euro tra il 2016 e il 2019.