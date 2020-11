Il covid non uccide solo le persone, ma sta facendo morire, piano piano, anche l’economia.

Le proteste, più o meno condivisibili, contro i provvedimenti presi dal governo centrale per contrastare l’avanzata della pandemia hanno preso, soprattutto nelle ultime settimane, forme diverse, anche palesi e clamorose.

Ma sono soprattutto le proteste fantasiose quelle che restano impresse. Come quella messa in atto dal titolare della sala scommesse del quartiere Q5, a Latina, che dopo aver chiuso la propria attività ha esposto l’avviso che vedete in figura.

Non siamo pienamente convinti che, se cambiasse il governo, la situazione economica del paese cambierebbe radicalmente. Lui, o lei, la vede così. Noi diamo comunque voce alla sua protesta, sperando che possa, assieme a tutti gli altri esercenti di Latina, della provincia, della regione e dell’Italia intera, presto tornare a fare serenamente il proprio lavoro.