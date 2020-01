Non accenna ad arginarsi la polemica inerente la possibile riapertura della discarica di Borgo Montello.

A destare preoccupazione la corsa alle barricate, avvenuta solo negli ultimi giorni, da parte del sindaco di Latina, Damiano Coletta e dell’assessore, Roberto Lessio.

“La vicenda della discarica di borgo Montello, così come è stata gestita dal Comune di Latina sotto l’amministrazione del sindaco Damiano Coletta e del suo assessore all’ambiente Roberto Lessio presenta molti aspetti inquietanti e profili di gravi responsabilità amministrative”.

Questa la posizione dei consiglieri comunali della Lega a Latina, Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta, e del coordinatore comunale Armando Valiani.

Il gruppo del Carroccio punta il dito contro la scelta scellerata da parte del Comune di lasciarsi ‘scippare’ dai privati il controllo sulla discarica di Borgo Montello dopo il fallimento della Latina Ambiente.

“Coletta e Lessio – spiegano – hanno scelto di lasciar fallire Latina Ambiente, poi hanno imposto alla città la creazione di Abc con tutti i disagi e le lacune sulla raccolta dei rifiuti e sul decoro urbano che questa scelta ha generato. Infine hanno speso quasi un milione di Euro per acquisire dalla curatela fallimentare ad Abc il ramo d’azienda con il personale e i mezzi, ma si sono incredibilmente dimenticati della discarica.

Era evidente che la discarica una volta in mano ai privati avrebbe di certo rappresentato un rischio, visto che nessuno spenderebbe oltre 2,5 milioni di euro per un sito se questo non poteva offrire l’opportunità di un nuovo lucroso ampliamento.

Il timore maggiore riguarda l’esito della conferenza dei servizi decisoria convocata per il 22 gennaio in Regione in cui potrebbe concretizzarsi un primo ampliamento di circa 38mila metri cubi.

“Purtroppo Coletta e Lessio che, quando fu Altissimi a tentare di comprare la discarica di Montello, minacciavano l’intimazione di un’immediata bonifica, una volta che ad acquisire la discarica è stata una società riconducibile alla galassia del gruppo Cerroni si sono ben guardati dall’agire poi di conseguenza, evitando anche di presentare osservazioni al piano regionale. Questa inerzia ha innescato un pericolo che tutti noi vogliamo scongiurare ma l’atteggiamento del sindaco e del suo assessore sono davvero inqualificabili. Non pensiamo – concludono – che siano in malafede, ma in questo come in molti altri casi hanno mostrato sciatteria amministrativa, incapacità di leggere le conseguenze delle proprie azioni e un’inerzia davvero colpevole!”.