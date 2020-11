Una determina della regione Lazio sta gettando scompiglio tra quelle strutture sanitarie private che gestiscono prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

La delibera, come si legge nella comunicazione della Asl di Latina, riguarda il “livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 per l’acquisto delle “prestazioni”.

Per questo motivo, la Asl di Latina ha voluto rassicurare tutti, comunicando che “Questa Amministrazione, in linea con le azioni intraprese negli ultimi mesi e pur nell’attuale periodo di emergenza Covid, ha già posto in essere le condizioni per un riequilibrio dell’offerta che consentirà di ampliare nell’immediato futuro il numero di prestazioni possibili in aree fino ad oggi particolarmente carenti, permettendo ai cittadini interessati di poter usufruire di servizi in un’ottica di maggior scelta e quindi miglior qualità”.

E per questo è stato organizzato un incontro con tutte le Strutture Private interessate, giovedì prossimo alle ore 12.00 in videoconferenza, dove saranno illustrati gli “indirizzi aziendali per la predisposizione dei conseguenti atti, invitando contemporaneamente tutte le parti ad evitare allarmismi ingiustificati o strumentali che possano creare ulteriori ansie ad una Utenza già di per sé fragile”.