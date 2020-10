Le commissioni congiunte Welfare e Attività Produttive del comune di Latina hanno affrontato, nei giorni scorsi, la revisione del regolamento sulle sale giochi e dei giochi leciti, con lo scopo di incidere sulla dipendenza del gioco d’azzardo patologico attraverso di orario.

Una misura per la quale sono stati stati convocati i rappresentanti del settore gioco lecito, per ascoltare le loro posizioni e istanze.

Gli imprenditori hanno sottolineato la difficoltà economica in cui versano dal periodo del lockdown anche se sono d’accordo sulla necessità di intervenire sulle ludopatie per favorire un gioco sano.

“L’obiettivo è spezzare la compulsività del gioco patologico – affermano il presidente della commissione Welfare Emanuele Di Russo e Marco Capuccio, di Attività produttive – e questa è un’azione che mette in campo l’intervento dei molteplici e variegati attori che hanno a che fare con le dinamiche della dipendenza. Oggi è stato il primo momento di un percorso di approfondimento e di conoscenza reciproca, per entrare nei panni dei vari portatori di interesse e per fare sinergia sulle strade percorribili”.