Ammonterebbe ad una cifra intorno ai 500 mila euro il sequestro, effettuato questa mattina dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, ai danni di una coppia di coniugi indiziati di usura.

L’operazione dei finanzieri napoletani è stata portata avanti tra Roma ed Ercolano; tra le vittime della coppia di usurai anche un imprenditore pontino.

Come riportato da AdnKronos, infatti, il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, e l’indagine è partita da un’accertamento fiscale da parte dei finanzieri. È stato così ricostruito il meccanismo di usura, soprattutto grazie alla testimonianza di un imprenditore edile che ha denunciato i tassi usurai del prestito iniziale, aumentato nel tempo di diverse decine di migliaia di euro, arrivando al 400%.

È stata inoltre accertata l’erogazione di 115mila euro di prestiti a tassi usurai ai danni di due imprenditori in difficoltà economiche, uno per l’appunto di Latina e l’altro di Portici, in provincia di Napoli.