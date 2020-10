Questa mattina i carabinieri di Gaeta sono intervenuti nelle specchi d’acqua antistante il porto.

Impegnati in uno dei tanti servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati in materia di pesca illegale, i militari si imbattevano in una rete da pesca, del tipo “palamita”, a cinquanta metri dalla costa. La rete, della lunghezza di 200 metri, era totalmente sommersa e non segnalata, come prescritto dalla legge.

I carabinieri provvedevano a raccogliere la rete ed a sottoporla a sequestro.