Restano in carcere Santino Federici e i suoi figli Maicol e Santino Cacciotti, arrestati l’altro ieri e indagati per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo e lesioni personali gravi.

Come si ricorderà, i tre avevano aggredito, a Ceriara di Sezze, Alessio Antonelli, 30enne residente a Roccagorga.

Alla base del gesto, pare ci siano screzi tra questi e uno dei figli del 78enne residente a Ceriara di Priverno.

I tre si sono presentati davanti al Gip difesi dagli avvocati Maria Antonietta Cestra e Maria Laura Fiore cercando di spiegare i motivi del gesto. Hanno raccontato che sarebbe stato lo stesso Antonelli a stuzzicare il figlio minore, Maicol, attraverso messaggi sul telefono e, stando sempre al racconto degli arrestati, fotografie della sua abitazione, al solo scopo di provocarlo.

Una situazione che, però, non spiegherebbe il perché di un agguato, che ha spedito il 30enne in ospedale con una frattura agli arti inferiori e una ferita lacero contusa al labbro superiore, guaribili in 30 giorni.

Resta il mistero sulla pistola utilizzata nell’agguato. Maicol, infatti, risulterebbe in possesso di un’arma, ma che sarebbe solo una scacciacani.

Sempre gli indagati avrebbero fornito informazioni sul movente, dichiarando di essersi mossi per problemi di carattere sentimentale e di gelosia tra Antonelli e il minore dei fratelli.

Quanto raccontato, però, non ha fatto cambiare idea al giudice che ha confermato le misure adottate nei confronti dei tre uomini di Priverno: Santino Federici resterà quindi ai domiciliari nella sua casa di Ceriara di Priverno, mentre Maicol Federici e Santino Cacciotti restano rinchiusi nel carcere di Velletri.