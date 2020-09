La vittoria del Si al referendum sul taglio dei parlamentari, ha portato con se alcune riflessioni sulla modalità di reindirizzo dei fondi che lo stato andrà a risparmiare.

Una proposta, in questo senso, arriva da Lubiana Restaini, Coordinatrice della Consulta dei Piccoli Comuni ANCI LAZIO.

Il problema individuato dalla Restaini sta nel divario di trattamento tra i parlamentari, ma anche tra i consiglieri regionali, ed il personale politico amministrativo dei Comuni. Un divario che viene definito “enorme ed inaccettabile anche dopo l’aumento a 1000 euro netti apportato da un recente provvedimento”.

La proposta che la coordinatrice porterà Consulta riguarda i circa 60 milioni all’anno che verranno risparmiati e che potrebbero essere utilizzati per i costi della democrazia di base, quella appunto relativa ai Comuni sino a 5000 abitanti.

Il pensiero della Restaini riguarda soprattutto i sindaci e le loro “responsabilità enormi e dirette, molto più estese di qualunque altro che amministri la cosa pubblica”. In questa ottica serve, quindi, un riequilibrio.

“Ciò riguarda non solo all’indennità di carica – continua l’esponente politico – che dovrebbe partire da un minimo edittale di 3.000 euro netti, per consentire anche a professionisti o imprenditori di governare un Comune e quindi stroncare quel fenomeno inquietante per la nostra democrazia, che è la mancanza di candidati a Sindaco”.

E ancora: “Come è possibile che per un parlamentare anche un breve periodo di presenza faccia maturare una pensione vitalizia ed invece per un Sindaco non si calcolino affatto nelle sue ritenute emolumenti pensionabili? Non è accettabile, come non è accettabile che ci siano norme così restrittive sui permessi per il funzionamento degli organi, o sui rimborsi spese documentati”.

Un’altro dei problemi riscontrati è quello dei Segretari Comunali, la cui carenza costringe alcuni di loro a gestire 3 o 4 comuni contemporaneamente. “Credo – conclude Lubiana Restaini – che lo stato dovrebbe finanziare almeno in parte il costo di una figura così importante per il funzionamento della cosa pubblica”.