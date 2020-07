Sarà a Minturno, esattamente all’Arena Mallozzi, alle ore 21 di giovedì prossimo, ospite del sindaco di Scauri Gerardo Stefanelli

Parliamo di Matteo Renzi, leader di Italia Viva (schieramento politico del quale anche il primo cittadino scaurese fa da poco parte), che prosegue il suo tour politico per incontrare i propri sostenitori. Si parlerà di politica, quindi, ma anche dell’ultima fatica letteraria dell’ex primo ministro, La mossa del cavallo. Un libro che, come si legge sul sito internet di Renzi: ‘arriva al termine delle prime e più dure settimane della pandemia da Coronavirus, quando, per l’Italia e non solo, si apre una nuova fase, per la quale l’autore propone un patto tra le generazioni per tornare a crescere’.

Per Renzi sarà la seconda volta a Scauri, dopo la visita del 22 novembre del 2017 quando, il suo tour elettorale in treno, fece a Minturno dove visitò anche il ponte Real Ferdinando.