E’ stato necessario l’intervento diretto della regione Lazio per smentire un falso comunicato he circola in rete da questa mattina.

Ecco la smentita che arriva dagli uffici di via della Pisana:

“In queste ore sta circolando un finto comunicato della Regione Lazio in merito ad un ipotetico posticipo dell’apertura in presenza degli Istituti secondari della Regione. Si tratta di una fake news, per la quale verranno informate le autorità competenti. La Regione Lazio, come più volte ribadito in questi giorni, da lunedì 18 gennaio sull’apertura delle scuole secondarie si atterrà alla normativa nazionale”.