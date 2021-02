La norma disciplina il riconoscimento delle cooperative di comunità tramite l’istituzione di un apposito Albo regionale che consentirà l’accesso ad agevolazioni ed opportunità garantite dalla regione tra cui la concessione di aree e beni inutilizzati per finalità di interesse generale. Sono inoltre previsti 900mila euro per il triennio 2021-2023 a favore delle politiche attive del lavoro in raccordo con gli Enti Locali e per il sostegno per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative.

Le cooperative di comunità rappresentano un modello virtuoso di innovazione sociale e di sviluppo economico, in cui i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi. Soprattutto nei piccoli borghi, nelle aree interne a rischio spopolamento e nelle periferie è necessario, oggi più che mai, mettere in rete le idee le associazioni, l’imprenditoria, le istituzioni, le famiglie, nell’ottica della cura del territorio e della rigenerazione dell’economia, in una dimensione mutualistica.

“Ho sottoscritto insieme al collega Emiliano Minnucci – fa sapere il consigliere regionale Salvatore La Penna (PD) – la legge sulle cooperative di comunità, prima firmataria Eleonora Mattia, perché con essa si intende favorire nuovi strumenti e nuove forme di organizzazione dei cittadini”.

Fra gli obiettivi principali c’è, infatti, il sostegno a nuovi modelli di impresa e di sviluppo locale che hanno alla base la partecipazione della comunità e la valorizzazione di reti di solidarietà e cittadinanza attiva che durante questa pandemia hanno già dimostrato protagonismo e capacità operativa.

“Un plauso alla consigliera Eleonora Mattia per il prezioso lavoro di proposta e di elaborazione e un ringraziamento alle associazioni di categoria e a tutti i soggetti del territorio che hanno dato un contributo di idee alla costruzione del testo” conclude in una nota La Penna.