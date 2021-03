Chiedevano e ottenevano il reddito di cittadinanza non avendone i requisiti andando al Caf nonostante fossero ristrette agli arresti domiciliari. Queste le risultanze dell‘indagine dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Latina per un periodo che va dal giugno 2020 al gennaio del 2021.

In particolare tra il giugno e l’ottobre 2020 sono state presentate 2 domande tramite il patronato Enac per un reddito, secondo gli investigatori, indebitamente percepito da novembre 2019 a novembre 2020 per oltre 10.000 euro ciascuno. Domande a nome di Angela Di Silvio, detta “Stella”, moglie di Samuele Di Silvio e nuora di Armando Di Silvio, detto “Lallà”, per un nucleo familiare composto dalla richiedente più 15 soggetti dichiarati conviventi. Tra questi risultavano beneficiari 5 uomini sottoposti a misure cautelari in carcere e 4 donne, compresa la richiedente, agli arresti domiciliari, nell’ambito dell’inchiesta “Alba Pontina” della Direzione distrettuale antimafia di Roma.

La seconda domanda è stata richiesta da Genoveffa Sara Di Silvio, che dichiarò tra i beneficiari oltre a lei,agli arresti domiciliari, anche altre 3 persone, fra cui il consorte Federico Arcieri, in carcere, sempre per lo stesso procedimento.

Le 2 donne sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Latina, sia per l’illegittimo beneficio percepito, sia per l’evasione dagli arresti domiciliari commesso nell’atto di presentare le istanze negli uffici del patronato. I carabinieri hanno quindi chiesto al Caf la revoca dell’emolumento indebitamente percepito.

Una terza domanda nello stesso periodo è stata presentata da Francesca De Rosa, nuora del capo famiglia Armando Di Silvio, detto “Lallà”, agli arresti domiciliari sempre per Alba Pontina. La donna, originariamente inserita nel nucleo di reddito dell’anno 2019, di Angela Di Silvio, tentava così di aggirare la precedente revoca e percepire nuovamente il contributo. In questo modo è riuscita a percepire la quota di novembre 2020, di 821 euro, immediatamente interrotto e revocato con richiesta dello stesso Nucleo Carabinieri operante all’INPS competente.

Tra il novembre e il dicembre 2020 sono state presentate due nuove domande da Angela e Genoveffa Sara Di Silvio, rispettivamente ad ottobre e dicembre 2020, per richiedere un ulteriore reddito di cittadinanza, nelle quali, come per le precedenti, veniva omesso di comunicare la posizione giudiziaria propria e dei rispettivi familiari, facendo sì che l’istituto previdenziale, tratto nuovamente in inganno, le riapprovasse e ponesse in riscossione il contributo. Entrambe furono nuovamente denunciate .

Tra il gennaio e il febbraio 2021 ad ottenere il beneficio fu Antonietta DI SILVIO che allegò una Dichiarazione Sostitutiva Unica autocertificata di Rossana Di Silvio, membro del nucleo familiare composto da sei persone, di cui nessuna effettivamente residente con la richiedente. Per questo Antonietta Di Silvio è stata denunciata per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza per 11 mesi, da aprile 2019 a febbraio 2020, per un totale di circa 9.400 euro, in concorso con Rossana De Silvio, responsabile – secondo gli investigatori – di aver commesso falsità in atti e dichiarazioni.

Rossana De Silvio e Argentina De Silvio, inserita tra le sei persone di cui alla predetta istanza di reddito, erano già state denunciate il 13 dicembre 2019 dai carabinieri di Sora, con l’analoga imputazione di indebita percezione del reddito.

Nello stesso periodo , a febbraio, fu accolta la domanda di Daniele Siciniano, appartenente al clan “Di Silvio”, già arrestato in Alba Pontina, presentata durante il regime cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in pieno contrasto con la normativa in materia, che richiede tra i requisiti necessari per ottenere il beneficio la mancanza di misure cautelari personali in atto.

Nel marzo 2021 infine sono stati svolti accertamenti connessi all’istanza presentata da Francesca De Rosa. La donna il 28 gennaio 2021 presentò per la domanda una carta di identità elettronica valida per l’espatrio rilasciata dal Comune di Latina.

Dalle verifiche è risultato però che l’interessata il 5 dicembre 2019, sottoscrivendo e dichiarando falsamente di non averne cause ostative, ed inducendo in errore l’ufficiale di stato civile dell’anagrafe, avrebbe il documento di identità valido per l’espatrio nonostante non ne avesse i requisiti di legge richiesti.

A seguito di quanto appurato, sia per la pratica di reddito di cittadinanza ottenuto in frode alla legge che relativamente all’illegittimo documento di identità valido per l’espatrio, veniva richiesto ed ottenuto dall’autorità giudiziaria un decreto di perquisizione nell’abitazione della Francesca De Rosa, per la ricerca della carta postale di accredito del reddito e del documento di identità, entrambi trovati e sequestrati il 3 marzo scorso.