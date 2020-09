Non si è in clima elettorale a Roccagorga, ma la polemica a mezzo stampa, oppure a mezzo facebook, se si preferisce, infuria.

All’accusa della consigliera di opposizione Restaini, su presunte irregolarità nei bandi per l’assunzione di personale nell’azienda speciale Vola, il Nancy Piccaro e il vice sindaco, Mario Romanzi, hanno voluto fare conoscere la propria posizione: “Come Amministrazione – dichiara il primo cittadino Nancy Piccaro- abbiamo sempre affermato di avere a cuore il rispetto della trasparenza e della legalità. Proprio la pubblicazione degli avvisi pubblici per l’assunzione del personale in periodo di emergenza Covid, nel pieno rispetto delle norme di legge, è l’ennesima dimostrazione dell’approccio che seguiamo.

Dalla costituzione dell’Azienda Vola ad oggi non c’è traccia invece di alcuna procedura ad evidenza pubblica per le assunzioni fatte negli anni precedenti.

Prendiamo le distanze da un’opposizione demagogica che cerca solo di sollevare polemiche strumentali basate su un’errata lettura dello stato dei fatti.

Roccagorga merita rispetto”

“La cortina di fumo – incalza il vicesindaco Mario Romanzi- che ha avvolto il paese per anni a quanto pare ha comportato l’abitudine ad una certa repulsione alla trasparenza. I bandi della Azienda Vola di Roccagorga, che tanto hanno fatto scalpore, infatti sono pienamente legittimi in quanto attuati nel pieno rispetto delle norme di assunzione nelle PA.

I condannati possono essere assunti eccetto in alcuni specifici casi appositamente normati in piena conformità dei principi costituzionali come ad esempio la riabilitazione del reo e di legge (art.2, comma 3 del DPR 487/1994).

L’unico elemento che fa veramente sorridere della vicenda è che tale questione sia stata sollevata dalla consigliera Restaini, la quale millanta grandi conoscenze giuridiche e poi cade in questi errori.

Ancora una volta un colpo a vuoto che rafforza l’operato serio e trasparente della nostra gestione”.