Importante novità in arrivo per il mondo delle assicurazioni auto. A partire dal 2020 si potrebbe assistere ad un importante cambiamento contenuto nel Decreto Fiscale, in discussione al Parlamento in questi giorni.

Nel decreto firmato dal deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Caso spicca l’assicurazione familiare, che consentirebbe agli appartenenti dello stesso nucleo familiare di assicurare qualsiasi tipo di veicolo nella classe di merito più bassa presente in famiglia.

In questo modo, grazie a questa importante novità, le famiglie italiane potrebbero beneficiare di un netto risparmio per le spese dell’assicurazione auto.

Questo provvedimento va a dare manforte alla legge Bersani, in vigore dal 2007, che permette di acquisire la stessa tipologia di veicolo sfruttando la classe di merito più favorevole rispetto a quella dell’ultimo attestato di rischio effettuato su una vettura già assicurata.

A differenza della Legge Bersani, però, il bonus famiglia si applicherà anche su un mezzo di classe diversa (es. moto o scooter) o addirittura, in caso di rinnovo di una polizza assicurativa. In pratica, se un automobilista in prima classe decidesse di acquistare uno scooter per un figlio potrebbe, grazie alla nuova norma, trasferire la CU maturata sulla propria vettura anche al nuovo veicolo, traendo così un vantaggio economico non di poco conto.

La condizione per usufruire di tale norma è quella di non essere stati coinvolti in sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni.

In termini economici, questa nuova norma potrebbe portare ad un risparmio importante per le tasche degli automobilisti italiani. Secondo una ricerca, infatti, una famiglia di Milano con due auto intestate ai genitori, entrambe in prima classe, e due scooter assicurati in 14esima classe, andrebbe a risparmiare una cifra vicina ai 700 euro annui. A Firenze, invece, il risparmio per la stessa condizione sarebbe di circa mille euro, mentre a Bologna sarebbe di poco superiore agli 800 euro all’anno.

Un beneficio economico, dunque, stimato tra il 30 ed il 40% della spesa annua riservata al costo delle assicurazioni, vera e propria svolta se si considera come l’RC obbligatoria rappresenti una delle voci più pesanti per il budget familiare. Un risparmio che potrebbe concretizzarsi in misura maggiore se si sceglie un’assicurazione auto online come Genertel, che bene si distingue in termini di supporto e assistenza ai propri clienti e per le polizze convenienti e competitive dal punto di vista economico.

Insomma, il bonus famiglia insieme alle assicurazioni dirette, potrebbero rappresentare una boccata d’ossigeno importante per le tasche degli italiani, sempre messe alla prova da tasse e spese che mai non mancano in ogni nucleo familiare.