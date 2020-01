I carabinieri di Sezze questa mattina hanno eseguito l’ordine di esecuzione emesso a seguito della condanna in appello, trasferendo un uomo di 27 anni, ai domiciliari, nel carcere di latina.

Il 27enne, marocchino, nel 2016 era finito in manette per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni in danno di una 88enne di Sezze.

Ora sconterà la pena residua di oltre un anno di reclusione in via Aspromonte.

Mohamed Iasia Lahwaoui, è ritenuto infatti responsabile in concorso con un romeno di 48 anni della rapina.

L’anziana era stata picchiata e legata mani e piedi nella sua abitazione di via Umberto I.

I due furono arrestati a seguito di un blitz dei carabinieri in un’abitazione in cui furono trovate armi, passamontagna, refurtiva e droga.

Fondamentali per risalire ai due malviventi le immagini di telecamere.