Hanno fatto irruzione in una villetta di Aprilia asportando quanto potevano per poi darsi alla fuga.

E’ accaduto ieri sera nella zona di via Guardapasso.

In due, col volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nell’abitazione. In casa al momento c’erano quattro ragazzi, i due figli dei proprietari e due amici, uno minore e tre poco più grandi; tenuti a bada, armi in mano, da uno dei rapinatori, mentre l’altro faceva razzia di quello che riusciva a trovare.

Alla fine il bottino è stato di circa 8 mila euro tra contanti e preziosi.

Erano le otto di sera e l’azione è durata appena qualche minuto. Poi i due si sono dileguati nelle tenebre lasciando i giovani sotto choc.

Sono ricercati dai carabinieri del comando apriliano.