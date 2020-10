Freddo e spietato, concentrato e metodico. Una macchina. Sarebbero quasi complimenti se non stessimo parlando di un rapinatore, entrato in azione presso una stazione di servizio.

E’ successo giovedì sera, verso le 23. Un uomo, col volto coperto dalla mascherina e con il cappucci calato sulla testa, è arrivato alla stazione di servizio Fiamma 2000, a Borgo Faiti, ha parcheggiato ed è entrato nel bar adiacente la struttura.

Senza battere ciglio, ne dire una parola, si è diretto verso il registratore di cassa, lo ha strappato dalla sua postazione, di è impossessato di alcuni gratta e vinci ed è filato via, come era arrivato.

Un’azione repentina e quasi incredibile, che ha lasciato la barista, unica persona presente in quel momento all’interno della struttura (aperta a quell’ora perché adiacente al distributore di benzina), attonita e terrorizzata…

È arrivato nel piazzale della stazione di servizio e ha parcheggiato l’auto in maniera defilata, poi è sceso dall’abitacolo con la mascherina di protezione ben calzata sul volto e il cappuccio del giubbotto tirato su: arrivato all’ingresso del bar è entrato senza alcuna esitazione e si è diretto alla cassa, dove con gesti rapidi ha strappato via alcuni gratta e vinci e il registratore di cassa. Poi con la stessa rapidità è tornato in macchina.

Un’azione talmente meccanica che non è stato neanche necessario minacciare la dipendente del bar, ne mostrare di essere armato.