Il 19 settembre del 2008 entrò da Panorama, al centro commerciale Latina Fiori, per un furto e all’uscita, per fuggire, non esitò a colpire un pubblico ufficiale che riportò lesioni personali guaribili in 15 giorni. Ieri l’uomo, 31 anni, straniero, è stato arrestato dai poliziotti della squadra Mobile della questura di Latina.

La sentenza definitiva relativa alla rapina impropria lo ha infatti condannato ad espiare la pena di 1 anno, 11 mesi e 26 giorni di reclusione.

Nella stessa giornata, sempre gli agenti della Mobile, all’esito di un’accorta e meticolosa ricerca, hanno rintracciato un cittadino marocchino di 46 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l’espiazione di 2 ann, 3 mesi e 19 giorni di reclusione. Il periodo di detenzione è derivato da un cumulo pene a seguito di reati contro il patrimonio ed in violazione alla normativa concernente gli stupefacenti. Al termine delle operazioni entrambi gli arrestati sono stati condotti in carcere.