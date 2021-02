Era stato arrestato qualche giorno fa per la rapina al Carrefour di Sabaudia. Prima di comparire davanti al giudice del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, per l’interrogatorio di convalida, però, il 43enne ha tentato il suicidio ingerendo una ventina di pasticche di tranquillanti.

Era a casa, ristretto ai domiciliari, S.F., queste le iniziali dell’uomo, assistito dall’avvocato Moreno Gullì, e qui ha potuto con tutta calma mettere in pratica il suo piano. E’ stato quindi trasportato in ospedale, al Goretti, dove è ricoverato in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. L’interrogatorio è stato così rinviato.

Il colpo è stato messo a segno lunedì scorso. Il 43enne è entrato nel supermercato armato di coltello e minacciato due dipendenti. Prima di riuscire a fuggire, però, sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a disarmarlo e lo hanno arrestato.