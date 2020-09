Un rapinatore solitario, che si è presentato in negozio ed ha ottenuto quello che voleva. E’ successo a borgo Santa Maria, ieri sera, in un negozio di alimentari su strada Astura.

Si è presentato in negozio col passamontagna e taglierino, si è fatto consegnare l’incasso del pomeriggio per poi fuggire, a bordo di una utilitaria.

Erano pressappoco le 20, vicino all’orario di chiusura quindi, quando il negozio era oramai quasi deserto. Il tutto si è svolto in pochi secondi.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il bottino sarebbe di poco superiore ai 300 euro.

Il rapinatore è stato attento a non perdere tempo ed anche il suo abbigliamento, tutto nero, compreso il passamontagna, non ha fatto attirare l’attenzione su qualche particolare che possa restringere in campo di ricerca.