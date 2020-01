Arrestata dalla polizia per tentato furto in un’abitazione a Borgo Giannotti, nel comune di Lucca.

Si tratta di una ragazza rom di 18 anni proveniente da Latina, con precedenti per furti in abitazione.

La 18enne è stata sorpresa da un uomo mentre stava forzando la porta di un appartamento insieme a due complici.

Alla vista dell’uomo, che abita nello stesso condominio del figlio le donne si sono date subito alla fuga.

La giovane bloccata ha cominciato ad urlare sostenendo di essere stata minacciata di violenza sessuale.

Le urla hanno attirato l’attenzione di un poliziotto fuori servizio che è accorso subito e ha chiamato in aiuto la volante più vicina.

Una volta riportata la calma, con non poca difficoltà dato che l’uomo è cinese e non parla la lingua italiana, gli agenti sono riusciti a ricostruire la vicenda.

La 18enne aveva con sè un cacciavite e un cerchio di plastica.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il foglio di via obbligatorio per la 18enne dal comune di Lucca per tre anni.