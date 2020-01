Continua la sequenza di furti messa a segno a Cisterna.

Questa notte a Borgo Flora si sono verificati una serie di furti che hanno interessato diverse attività commerciali e le scuole primaria e dell’infanzia.

La situazione è diventata insostenibile scivolando in una vera e propria emergenza a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Carturan intende porre fine.

“Una razzia vergognosa – ha commentato Carturan – che sconvolge la quiete del borgo e che non può lasciarci indifferenti”.

Sabato mattina si terrà un incontro tra il primo cittadino e il nuovo questore di Latina, Michele Spina.

“Coglierò l’occasione per parlargli anche di questi fatti chiedendo maggiore sicurezza sia in centro che nelle periferie. In attesa di quantificare i danni nelle scuole, la dirigenza ci comunica che domani – conclude Carturan – le lezioni saranno di nuovo garantite. Nei prossimi giorni incontreremo anche i cittadini residenti di Borgo Flora per dimostrare loro la nostra vicinanza oltre che la disponibilità dell’amministrazione comunale ad assumere ogni misura possibile affinché tali fatti non si verifichino ancora”.