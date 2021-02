La raccolta dei rifiuti porta a porta diventa finalmente una realtà a Latina.

Questa mattina l’iniziativa è stata presentata dall’azienda speciale Abc di Latina, alla presenza del Cda dell’azienda, del sindaco di Latina Damiano Coletta, dell’assessore all’Ambiente Dario Bellini e del direttore generale di Abc Latina Silvio Ascoli.

L’obiettivo è quello di arrivare, nel giro di 48 mesi, ed un livello di rifiuti differenziati almeno pari a quanto previsto dalle normative ambientali europee e nazionali.

Si comincia nelle zone di Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo San Michele e Borgo Piave.

Il via ufficiale sarà il 15 marzo ma nei prossimi giorni le squadre di Abc provvederanno alla consegna dei kit per le utenze, che consistono in mastelli e contenitori per Secco, Umido, Carta, Plastica e Vetro. Oltre a questo materiale, ad ogni utente verrà abbinato un codice univoco necessari ad identificarlo. Così facendo, la tariffa che ogi utente dovrà pagare sarà più puntuale e precisa. I contenitori che verranno consegnati agli utenti avranno manici antibatterici; inoltre ad ognuno sarà consegnato un eco calendario coi giorni di raccolta, che variano da area urbana a extraurbana, oltre ai sacchi per umido e secco non riciclabile.

Infine, ogni cittadino potrà scaricare sul proprio smartphone l’app Juncker, utilissima per identificare il tipo di rifiuto ed il modo in cui deve essere conferito.

Come detto, il servizio inizierà il prossimo 15 marzo, mentre entro la fine dello stesso mese, nelle zone interessate, spariranno i cassonetti.

L’azienda speciale ha predisposto anche l’istallazione di due front Office di comunicazione per l’utenza, uno nella sede di via Monti Lepini e un altro nel piazzale della Stazione di Latina Scalo. In questi info-point, gli utenti potranno chiede lumi e magari presentare idee o segnalare disservizi.

Lunedì 8 febbraio alle 19 sulla pagina Facebook del Comune ci sarà un incontro per presentare i servizi di raccolta differenziata porta a porta.