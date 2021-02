Nonostante il tempo inclemente, anche ieri, 31 Gennaio, i volontari del gruppo “Amore per la nostra Terra“, si sono dati appuntamento al lido di Latina per effettuare l’ennesima pulizia delle spiagge.

Come di consueto, presenti sulla battigia famiglie con bimbi al seguito, che si sono dati appuntamento davanti sulla spiaggia fronte il parcheggio “Vasco da Gama” ed hanno iniziato a perlustrare e raccogliere ogni genere di rifiuti, coprendo il tratto compreso fra il ristorante “Italo il Velletrano” e lo stabilimento balneare “Cancun”.

Decine di sacchi di rifiuti, plastica, carcasse di elettrodomestici, materassi, copertoni di auto, resti di barche, etc. raccolti ed ammassati in tre punti lungo la strada del lungomare, in attesa di essere ritirati.

“Ormai da 4 anni è appuntamento fisso ogni 2 settimane – spiegano i responsabili del gruppo – vengono perlustrate le spiagge durante i giorni feriali soprattutto dopo mareggiate o forti piogge (moltissimi rifiuti provengono dai canali di bonifica, difatti abbiamo anche sollecitato le autorità a vigilare in quanto ormai abbiamo rilevato da tempo, che sono moltissimi i copertoni di auto che provengono dai canali).

L’appuntamento, quindi, si rinnova tra due settimane. Il luogo, la data ed l’orario verranno comunicati attraverso la pagina facebook dell’associazione “Amore per la Nostra Terra”.

Ovviamente l’invito a partecipare è rivolto a chiunque voglia.