Si abbassa, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagiati dal covid 19 in provincia di Latina ma sale, in maniera drammatica, il numero delle vittime. Sono ben 4 quelle riportate dal bollettino odierno della Asl di Latina. Si tratta di pazienti residenti nei comuni di #Aprilia, #Roccasecca, #Sperlonga e #Terracina. Sempre dal bollettino della Asl riportiamo che sono 37 le persone risultate guarite oggi.

Contagi in calo, quindi, 116 quelli riportati oggi, ma non in linea con quanto successo nelle scorse settimane dove il martedì era il giorno in cui il numero dei nuovi contagi era il più basso di tutta la settimana

I nuovi casi di contagio sono stati registrati nei comuni di Aprilia 10, Cisterna di Latina 20, Cori 10, Fondi 14, Formia 8, Gaeta 4, Itri 1, Latina 12, Minturno 4, Monte San Biagio 2, Norma 1, Pontinia 12, Priverno 3, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 2, San Felice Circeo 3, Sermoneta 2, Sezze 2, Sonnino 4, Sperlonga 1 e Terracina 2.