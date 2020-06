Nuova ordinanza della Regione Lazio che consente l’apertura di tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti.

Entro 3 giorni dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto a inviare comunicazione al Comune/Municipio e all’Asl di riferimento, informando dell’apertura delle attività utilizzando il modello A delle linee guida allegate all’ordinanza firmata e pubblicata ieri 13 giugno 2020.

“Un’ulteriore norma – spiega l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti – che cerca di rimettere ordine nella complessa procedura di autorizzazione regolarizzata dalla legge regionale”.

L’atto arriva a poche ore di distanza dalla notizia dell’apertura a Latina di 4 centri estivi.

Uno dei centri è totalmente a gestione comunale, nel plesso di San Marco (sul sito istituzionale, Planet School, ci sono tutte le informazioni sulle iscrizioni), e 3 sono affidati alla cooperativa che opera per conto del Comune, presso i nidi di via Gran Sasso, via Aniene e via Budapest.

A seguito della nuova ordinanza, il Comune di Latina, nell’ottica di agevolare la procedura di apertura dei servizi rivolti ai bambini rimanendo nell’ambito della norma, domani mattina redigerà un nuovo avviso in linea con l’ordinanza regionale.

“Vogliamo ripartire – spiega l’assessore Proietti – e trovare tutte le possibilità corrette per agevolare la possibilità di apertura di attività per i bambini. Ringraziamo l’amministrazione Regionale per essere intervenuta nella direzione della semplificazione”.

Anche se svolta in un periodo breve, l’attività del centro estivo ha un alto valore educativo perché è l’occasione di sperimentare in un contesto extrascolastico l’interazione tra pari e con gli adulti.

“Per questo è decisivo affrontare l’organizzazione e la gestione con le competenze e conoscenze fondamentali pedagogiche, per promuovere il benessere dei bambini, senza rischiare di creare contesti dis-educanti, proprio nelle difficili situazioni relazionali che – conclude – questa pandemia ha creato”.