Non certo un quadro edificante quello dipinto dall’Università la Sapienza in merito alla qualità della vita in provincia di Latina.

Come ogni anno, infatti, e siamo alla 22esima edizione il polo universitario stila una classifica, riportata da Italia Oggi, sulla qualità della vita nelle 107 province italiane. Quella Pontina si posiziona al numero 85, tre posizioni meglio di un anno fa.

Certo, paragonare l’anno che sta per finire con quelli precedenti per via della pandemia, non ha molto senso. Ma tant’è. Nei vari indicatori presi a parametro, Latina e la sua provincia si distinguono in appena un paio di voci. Il resto è un disastro, o quasi.

Iniziamo dalla graduatoria relativa ad affari e lavoro, nella quale Latina si posizione in ottantacinquesima posizione. Pesano il tasso di disoccupazione (81a), le poche start up e Pmi innovative (72a) ma soprattutto il numero di imprese cessate (99a).

In tema di ambiente, voce che riguarda esclusivamente le città capoluogo, Latina passa dalla 99esima posizione del 2019, alla 87esima. Tra le voci prese in esame, spicca la scarsa presenza di polveri sottili (9′ posto in Italia) e il poco consumo pro capite di acqua (14° posto). Male invece se si considera la poca densità di verde urbano (83°), la scarsa offerta di trasporto pubblico locale (83°) ed il poco ricorso alla raccolta differenziata (addirittura 98° posto…).

Alla voce reati e sicurezza Latina arretra. La nostra provincia passa dal 69° gradino del 2019 al 77° di quest’anno. Posizione numero 99 per omicidi colposi e preterintenzionali, 82 per tentati omicidi, 101 per lesioni dolose e percosse. Per le violenze sessuali si passa dalla 29° del 2019 all’83° di quest’anno. E poi ancora: estorsioni, furti, scippi, stupefacenti. In ogni caso Latina è sotto la posizione numero 50.

Per quanto concerne la “sicurezza sociale“, il balzo in avanti è sensibile, passando dal 65° al 28° posto. Questo grazie ai dati positivi relativi agli infortuni sul lavoro, ai suicidi e alla sempre minore disoccupazione giovanile.

Lontano dall’eccellenza, secondo la ricerca de La Sapienza, in tema di istruzione e formazione. Si passa dall’81° al 78° posto. Un risultato negativo per la poca partecipazione alla scuola dell’infanzia (86°), anche se si migliora leggermente in tema di aumento di diplomati e i laureati (rispettivamente 61° e 63°). Male le competenze alfabetica e numerica degli studenti (posizioni 79° e 81°).

Per quanto riguarda la voce popolazione, la provincia si piazza tra le prime dieci in Italia. Un nono posto favorito dall’aumento del numero medio dei componenti del nucleo familiare (da 37° a 27°) e soprattutto per il basso numero di morti ogni 1.000 residenti (dalla posizione 9 alla 6).

Disastro in tema di salute. Latina raschia il fondo del barile in graduatorie come posti letto in reparti specifici (103°), posti letto in ostetricia e ginecologia (99°), posti letto in terapia intensiva e oncologia (102° in entrambe le graduatorie). Migliora la voce Apparecchiature Diagnostiche, sicuramente per l’Alta Diagnostica del Goretti. Posizione finale: 93°.

Posizione di metà classifica, più o meno, alla voce tempo libero, con un 63° posto. La classifica è stilata in base alle strutture disponibili. Posizione 49 per strutture turistiche, 74 per strutture dedicate al tempo libero, 72 per agriturismi, 65 per alberghi, 52 per ristoranti, 40 per bar, 58 per cinema, 73 per palestre e 86 per associazioni culturali e artistiche.

L’ultima voce riguarda il reddito e le ricchezze in cui la posizione di Latina, in un anno, non è cambiata. Il 76° posto finale deriva dalla media tra l’87° posto per il reddito medio, il 75° per le pensioni e il 60° per il prezzo medio degli appartamenti.