Coloro i quali intendono aprire una nuova attività devono tenere in considerazione molti fattori: il budget a disposizione, l’iter burocratico, l’area dove sorgerà il negozio ecc. A tal proposito può risultare molto utile dare un’occhiata ai principali trend del 2020 per lanciare un’attività potenzialmente redditizia ed in linea con le nuove tendenze e le esigenze del pubblico.

Il settore alimentare è un’ottima opportunità da prendere in considerazione, anche se la concorrenza è piuttosto elevata.

Bisogna quindi diversificare la propria offerta ed il mondo del “Food Truck” rappresenta, in questo senso, un’alternativa intelligente ed economica.

Questa tipologia di attività infatti non è molto costosa ed inoltre può contare sul clima mite dello Stivale che attira turisti per tutto l’anno.

Il settore del “Food Truck” sta trovando un’ampia diffusione soprattutto al centro-sud del Paese.

Anche per aprire un negozio del genere bisogna comunque seguire un preciso iter burocratico e rispettare le rigide normative relative al settore alimentare.

Gli aspiranti imprenditori possono trovare dritte e consigli molto utili nella sezione apposita del blog di Contributi PMI, per comprendere meglio cosa fare per aprire un negozio da un punto di vista tecnico, legale, economico e burocratico.

L’Italia è un popolo di viaggiatori, quindi aprire un’agenzia di viaggi rappresenta un’ottima idea “evergreen”.

Bisogna però fare prima un’indagine di mercato approfondita e studiare il territorio. In una zona dove si viaggia mediamente poco un’agenzia di viaggio, anche se ben strutturata e con ottime offerte, potrebbe essere una cattedrale nel deserto.

Allo stesso modo è inutile aprire un’agenzia di viaggio se già ce ne sono 4-5 in un territorio piuttosto piccolo.

Questi accorgimenti naturalmente valgono per ogni attività indipendentemente dal settore in cui si opera.

Per avere successo bisogna essere differenti, e quindi anche proporre prodotti di nicchia può risultare un’idea vincente. Piuttosto che aprire il “solito” negozio di abbigliamento è possibile lanciare un’attività dedicata esclusivamente alle cinture da uomo, alle camicie da uomo o alle borse da donna.

Si possono così avviare “specialty store”, cioè negozi specializzati in una determinata categoria di prodotti che assumono maggiore competenza, prestigio e professionalità agli occhi dei clienti.

Altro settore “evergreen” è quello dei matrimoni, che richiede un gran numero di servizi e quindi potrebbe essere molto redditizio.

I futuri sposi possono infatti richiedere direttamente ad un’agenzia matrimoniale tutti i servizi necessari senza perdite di tempo: prenotazione della location, fotografo, allestimento chiesa, wedding planner, ecc.

Per implementare ulteriormente le funzionalità della propria attività e aumentarne l’appetibilità si possono offrire semplici ma utili servizi aggiuntivi.

Il POS ad esempio dà la possibilità di pagare direttamente con la carta di credito, una pratica sempre più apprezzata dai clienti, e tra l’altro oggi obbligatorio per legge.

Altra pratica molto diffusa soprattutto nei negozi di abbigliamento è la realtà aumentata. I clienti possono infatti indossare “virtualmente” gli abiti in vetrina per migliorare l’esperienza d’acquisto e valutare in tempo reale gli outfit migliori.

In alcuni casi è possibile sfruttare la realtà aumentata direttamente da casa con un semplice tablet o smartphone senza neanche muoversi da casa.

Le idee per lanciare una nuova attività sono davvero tante, ma bisogna seguire il giusto percorso e adottare le strategie migliori per avere successo. Partire col piede giusto è fondamentale e per questo bisogna affidarsi a professionisti del settore per fare subito centro.