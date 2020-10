Continua ad essere rimandato l’inizio del torneo di Eccellenza Femminile di calcio.

L’ultimo DPCM del governo ha bloccato la disputa dei tornei dilettantistici per cui le ragazze della WOMEN LATINA CALCIO 1932 dovranno continuare a mordere il freno.

Almeno per un altro mese, sperando che la situazione migliori e che si possa tornare in campo.

Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il calendario degli incontri (che vi mettiamo in allegato). Per le nerazzurre esordio casalingo contro la Grifone Gialloverde mentre, alla seconda giornata, il derby dei derby contro il Frosinone, in terra ciociara.

Per le date della disputa di queste gare bisognerà ancora attendere. Almeno fino a martedì 24 novembre, come detto, non dovrebbero esserci notizie.

A commento di queste ultime novità, queste le parole di Mario Maddalena, direttore generale della WOMEN LATINA CALCIO 1932: “Come società, e come staff, siamo comunque pronti a questo tanto atteso Campionato, per ora purtroppo rimandato come da nuovo DPCM.

L’esperienza calcistica dello scorso anno ci ha aperto gli occhi su ciò che mancava alla nostra città! Abbiamo quindi, meticolosamente, studiato la scelta di ogni nostro collaboratore e siamo ad oggi orgogliosi di ogni singola giocatrice, del nostro Staff tecnico e societario.

Abbiamo creato una squadra che dimostrerà in campo tutto il lavoro svolto in questi mesi di preparazione.

Ci auguriamo vivamente di dare una luce diversa alla città di Latina, con una squadra calcistica femminile che possa distinguersi per la professionalità e la trasparenza, sia dentro che fuori dal campo.

Io ed il presidente Giovanni Farina puntiamo, come già detto, a livelli alti! Per noi e per la città di Latina, che ringraziamo per l’affetto dimostrato da subito.

Attendiamo l’evolversi dell’attuale emergenza, e che ci facciano iniziare con le dovute precauzioni, augurandoci vivamente che sia un buon primo campionato”.