Giugliano 1928 0 – 3 Latina Calcio 1932

GIUGLIANO 1928 (3-5-2): Mola, Longobardo, Marotta (12’ st Silva), Castagna (12’ st Conte), Russo G. (39’ st Kamara), Stendardo, Micillo, De Luca, Negro, Orefice, Cozzolino (12’ Abonckelet). A disposizione: Mariano, Mambella, Russo L., Silvestre, Conte, Abonckelet, Camara, Aruta, Silva All. Imbimbo.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Sevieri (23’ Bardini), Di Renzo (20’ st Calabrese), Corsetti, Barberini, Alessandro (15’ st Sarritzu), Orlando, Allegra (33’ st Di Emma), Mastrone, Giorgini, Atiagli (23’ st Pompei). A disposizione: Gallo, Pompei, Di Emma, Ricci, Calagna, Calabrese, Bardinim Pastore. All. Di Terlizzi (Scudieri squalificato per un turno).

Marcatori: 23’ pt Allegra, 43’ st Calabrese, 47’ st Corsetti

Aribitro: Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Asciamprener Rainieri di Milano e Pinna di Pinerolo.

Ammoniti: 43’ pt Russo G. (G), 8’ st Sevieri (L), 12 De Luca (G), 14’ st Longobardo (G), 40’ st Barberini (L)

Note: recupero 2’ pt e 3’ st

Angoli: Giugliano 1928 7 – Latina Calcio 1932 6

Note: partita trasmessa in diretta a pagamento sulla pagina Facebook del Giugliano 1928.

Il Latina torna dalla trasferta di Giugliano, in terra campana, con una vittoria pesante in chiave classifica. col Monterosi che vince in trasferta, e l’Artena costretta al pari, per i nerazzurri era essenziale non fallire.

Partita equilibrata finchè i padroni di casa riuscivano a pressare la capolista a tutto campo. Poi, alla prima vera occasione, il Latina passa: corner battuto sul secondo palo, colpo di testa di Allegra col portiere di casa incerto nella presa. Siamo al 23′ del primo tempo.

Una volta in vantaggio il Latina prova a chiuderla, ma un po’ la bravura del portiere di casa, un po’ l’imprecisione degli avanti pontini, il risultato resta in bilico fino al termine. Il raddoppio, infatti, arriva al 43′ della ripresa: Calabrese sulla sinistra, salta con un sombrero Longobardo e insacca sul primo palo con la complicità di Mola.

Il terzo gol è di capitan Corsetti su assist di Sarritzu.