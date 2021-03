Una scelta di tipo politico, per l’avvenuta debolezza della compagine di maggioranza, e non una sorta di ammissioni di colpa per quanto successo con l’operazione Omnia2 che, nei giorni scorsi, ha portato in carcere 11 persone, mentre altre 15 sono indagate.

In questo modo vanno lette le dimissioni appena protocollate dal sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, che ha scritto:

“Il sottoscritto Sergio Di Raimo, in qualità di Sindaco di questo paese, rassegna le proprie dimissioni irrevocabili.

Le motivazioni di tali dimissioni sono legate alla situazione politica che non permette di poter andare avanti e poter governare questo paese nel migliore dei modi:

Andare avanti nonostante le defezioni non ha nessun senso e non porterebbe da nessuna parte, soprattutto in un momento come questo.

Il paese ha bisogno di una maggioranza solida, compatta e convinta che oggi, ma già da qualche tempo, mi pare non ci sia.

Penso sia stato fatto tanto, nonostante le tante difficoltà incontrate, e certamente si poteva fare ancora molto in questo scorcio di tempo rimasto, ma di fronte a questa fragilità politica ritengo giusto non impuntarsi a voler per forza governare e quindi ho chiesto a tutti i consiglieri di voler rassegnare le dimissioni insieme alle mie qui presenti.

Ringrazio tutti per il lavoro fatto insieme

Sezze, li 23 marzo 2021

Sergio Di Raimo”

Ora si aprirà, a meno di clamorosi ripensamenti, la fase commissariale. Ricordiamo che le dimissioni del sindaco possono essere ritirate entro 20 giorni dalla loro presentazione, dopo di che diventano effettive.