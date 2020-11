Si avvicina fingendosi un cliente, ma la picchia e la rapina dell’incasso di giornata.

E’ successo ieri, proprio nel giorno che celebra la lotta alla violenza sulle donne, ad un giovane prostituta rumena a Borgo Piave.

Sulla vicenda indaga la polizia che sospetta, però, che non si sia trattato di una semplice rapina. Il gesto potrebbe ricadere in un contesto più ampio, ovvero quello della “guerra” in atto tra fazioni diverse che si contendono il monopolio dello sfruttamento della prostituzione a Latina.

Proprio la vittima, infatti, ha mantenuto il silenzio sulle vicenda. A denunciate l’accaduto sarebbe stata un’amica, che ha contattato le forse dell’ordine una volta ascoltato il racconto della ragazza.

In Italia da poco, la ragazza, impaurita, non ha ancora raccontato quanto successo. Dai pochi dati a disposizione si è potuto capire che l’uomo l’avrebbe portata in un posto appartato e minacciata poi con un coltello, prima di picchiarla (in volto a giudicare dalle ferite riportate), romperle il telefono e rubarle i soldi incassati fino a quel momento, circa 300 euro.

Ora, se veramente l’ipotesi della polizia venisse confermata, e dietro l’episodio ci fosse la guerra per impadronirsi delle piazze della prostituzione, è facile prevedere che a breve potrebbe esserci una rappresaglia…