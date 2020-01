“Se le condizioni lo permettessero e se non ci fossero particolari controindicazioni Prossedi aprirebbe volentieri le porte ai daini del Parco Nazionale del Circeo”.

Il sindaco Angelo Pincivero interviene sulla problematica legata all’esubero dei daini del Circeo e offre la disponibilità a ricevere i deliziosi animali nelle aree boschive del territorio prossedano, compresa la zona di Pisterzo e La Torre.

La notizia, data dall’ex sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, inerente la decisione dell’Ente Parco di mettere in pratica quanto contenuto nel cosiddetto “Piano di gestione del daino“ continua ad aumentare le fila della mobilitazione per evitare quello che è una vera e propria mattanza.

Per evitare che 350 capi vengano abbattuti è nato un gruppo su Facebook, si sono mobilitate le associazioni animaliste, i cittadini sono in rivolta.

Ed ora anche un’istituzione, come il Comune di Prossedi prende una posizione chiara.

“In questo periodo nella mia comunità c’è un notevole fermento culturale, organizziamo sempre più eventi e il grande pubblico sta riscoprendo sempre di più la nostra area, i nostri famosi vicoli e la nostra gente è da sempre ospitale e ben disposta – riprende il sindaco del paese sospeso a metà tra le province di Latina e Frosinone – per noi sarebbe un piacere dare una nuova casa ai daini del Parco, ovviamente andrebbero valutate le situazioni e quello che noi possiamo offrire, ma la disponibilità ad aprire un dialogo con l’Ente Parco, con i veterinari e gli esperti c’è tutta”.

La decisione era annunciata. Lo aveva stabilito il consiglio direttivo del Parco del Circeo nella seduta del 23 gennaio 2017, con la delibera n. 2 che aveva avuto tre voti favorevoli e un voto contrario, quello del sindaco di Ponza Piero Vigorelli.

Due anni più tardi, il 30 dicembre 2019, una delibera del direttore del Parco, Paolo Cassola, rende operativa quella decisione.

Il paese è molto attivo nel recupero della propria memoria e delle proprie tradizioni.

“Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione per questa problematica e per questo la disponibilità da parte nostra c’è tutta, ora vogliamo comprendere come possiamo essere utili a questa causa”.