Partendo dalle parole di Pio XI sul metodo della Dottrina sociale della Chiesa, prende ispirazione il ciclo di appuntamenti organizzato dai giovani di Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) del Lazio, che prosegue da dicembre con nuovi appuntamenti. L’intervento del Presidente Giovani Ucid Lazio, Benedetto Delle Site

Proseguono gli incontri tematici promossi in Video Conferenza dall’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Giovani del Lazio.

“Osservare, giudicare, intervenire” è il motto, formulato per la prima volta da Pio XI, che indica il metodo proprio della Dottrina sociale della Chiesa: l’osservazione della realtà, la formulazione di un giudizio alla luce degli insegnamenti del magistero della Chiesa e l’intervento volto ad incidere sulle situazioni fattuali per modificarle e migliorarle grazie al contributo che una solida visione cristiana è in grado di apportare alle realtà temporali.

Da questo metodo ha preso spunto il ciclo di incontri, iniziato lo scorso 30 luglio, dal titolo “Osservare, giudicare, intervenire – Pandemia & nuovi scenari”. Una serie di approfondimenti, con ospiti illustri ed osservatori privilegiati, promossa dal Gruppo Giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del Lazio in collaborazione con l’Istituto Acton per lo Studio della Religione e della Libertà ed in particolare il suo Direttore delle relazioni esterne Michael Severance.

Il primo incontro, “Cosa succede in America? Violenza, razzismo, odio di sé” ha visto ospite Padre Robert Sirico, sacerdote americano e fondatore dell’Istituto Acton. A settembre si sono susseguiti l’incontro “Cosa succede in Asia? Virus, Hong Kong, Chiesa cattolica” con ospite padre Bernardo Cervellera, missionario del PIME e Direttore di AsiaNews ed il terzo incontro, “Il capitalismo ha fallito? Gli effetti del virus sull’economia globale” con la partecipazione del banchiere ed economista Ettore Gotti Tedeschi. Ad ottobre, invece, si è tenuto sempre in Video Conferenza l’incontro “L’Europa è finita? L’Unione di fronte al virus e le radici del Vecchio continente” con l’intervento del prof. Rocco Buttiglione, docente di Filosofia Politica, ex parlamentare italiano e ministro per le Politiche comunitarie, che nel 2004 venne designato da Barroso come Commissario europeo.

Il ciclo prosegue ora focalizzando l’attenzione sull’Italia e sui nodi di maggior rilevanza (e contesa politica) del nostro Paese: la scuola, l’immigrazione e il fisco.

L’indebolimento della scuola, fra chiusura e riapertura, incombe minaccioso sul diritto all’istruzione delle nuove generazioni e rischia di compromettere l’alleanza fra scuola e famiglia basata sul diritto naturale alla libertà di educazione nonché la libera iniziativa privata in ambito scolastico. L’immigrazione diviene terreno di scontri fra le forze politiche, e sempre meno chiara appare la distinzione, anche giuridica, fra il doveroso contrasto del traffico illegale di vite umane e l’altrettanto doverosa accoglienza di coloro i quali fuggono da guerre e persecuzioni. I danni all’economia e al commercio causati dai lockdown rendono sempre più urgente una vera riforma fiscale, a lungo rinviata.

L’11 dicembre alle 18.30 Suor Anna Monia Alfieri, esperta di Politiche scolastiche e delegata U.S.M.I. Consiglio Nazionale Scuola Cattolica sarà ospite dell’incontro dal titolo “La scuola è finita? Lockdown, diritto all’istruzione, libertà educativa”.

Nel 2021 sono poi previsti gli incontri “Fermare l’immigrazione? Lotta alle tratte ed accoglienza dei rifugiati” con Alfredo Mantovano, Magistrato e Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione e “Quale fisco dopo la pandemia? Riflessioni alla luce della Dottrina sociale della Chiesa” con Ferdinando Leotta, Magistrato tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Vi parteciperanno, tra gli altri, il Sen. Riccardo Pedrizzi, Presidente UCID Lazio, l’On. Gian Luca Galletti, Presidente UCID nazionale, già Ministro dell’Ambiente, Mons. Paolo Selvadagi Vescovo Ausiliare di Roma.

