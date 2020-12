Con l’approssimarsi delle festività di Natale la First Cisl di Latina ha rinnovato l’impegno della Federazione sul territorio a supporto di iniziative concrete in ambito sociale.

L’emergenza Covid 19 ha purtroppo condizionato le vite e le scelte di tutti noi in questi ultimi mesi e sin da subito la Federazione, i suoi dirigenti ed i suoi associati si sono immediatamente mobilitati per dare un contributo concreto alla lotta contro questa pandemia globale, in linea con una tradizione consolidata.

Già ad aprile la First Cisl di Latina effettuava una donazione a favore della campagna di raccolta fondi per potenziare i reparti di terapia intensiva del Servizio Sanitario Nazionale, organizzata dalle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil: Aiuta chi ci aiuta.

Con la ripresa dei contagi in autunno, hanno deciso di dare un contributo diretto ai due ospedali principali della provincia di Latina.

Per l’ospedale Dono Svizzero di Formia, si è provveduto ad acquistare un ecografo di nuova generazione per il reparto di terapia intensiva.

Per il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, avvalendosi della collaborazione dell’associazione di volontariato Valentina onlus, è stato finanziato l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico, destinato al reparto Covid e già consegnato in occasione di una recente cerimonia.

“Ringrazio – spiega per la First Cisl di Latina, il segretario generale Antonio Viola – Nella Magnani Carboni, presidente dell’associazione di volontariato Valentina, il primario del reparto di Pronto soccorso dell’ospedale di Latina Rita Dal Piaz , il primario del reparto di rianimazione dell’ospedale di Formia, Gennaro Di Fazio ed il dott. Biagio Lavalle della sua equipe, per l’impegno personale che hanno dimostrato in tale occasione a favore della comunità, unitamente ai loro collaboratori. Parafrasando Bertold Brecht £Sventurata la terra che ha bisogno di eroi” soprattutto se vengono lasciati soli in questo difficile momento. E’ nostro dovere sociale essere solidali ed uniti e far crescere la nostra comunità attraverso azioni di solidarietà concreta a favore di coloro, che tutti i giorni combattono questa terribile pandemia”.