Lo stato di salute dei pronto soccorso degli ospedali del Lazio continua ad essere appesa ad un filo.

L’emergenza prosegue senza soluzioni all’orizzonte. E l’arrivo del picco influenzale non farà che peggiorare una situazione già insostenibile che grava soprattutto sul personale medico, tecnico ed infermieristico che opera negli ospedali.

E’ questa la fotografia che emerge dal Monitoraggio civico sullo stato dei Pronto soccorso nel Lazio, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva Lazio e Simeu.

L’indagine ha riguardato 23 strutture di emergenza ed urgenza, suddivise fra pronto soccorso, Dea di I livello e Dea di II livello.

In quest’ultima categoria è inserito anche l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina che risponde alle esigenze di un bacino di 350mila abitanti a fronte di una disponibilità di posti letto pari a 330.

La media degli accessi al pronto soccorso di Latina supera di media i 100 utenti.

Con picchi che, stando la ricerca, sono arrivati a 172 pazienti collocando la struttura pontina ben al di sopra anche di quelle romane.

A creare problemi e ad incidere negativamente sul sovraffollamento sono soprattutto i codici verdi arrivati nel 2018 a 36.075, mentre i rossi sono solo 3.529, i bianchi 1674 e i gialli 17.191 per un totale di 58.682 utenze.

Le attese in media sono di 141 minuti per un codice bianco, 88 minuti per un codice verde e 51 per un codice giallo.

Ma è stato toccato l’apice di 6 ore di attesa per i codici bianchi, 3 ore e mezza per un codice verde e 3 ore per uno giallo.

Nel Lazio le strutture monitorate comprendono 4 Pronto Soccorso, 14 Dea di I

livello e 5 Dea di II livello.

Dall’indagine emerge con forza l’uso improprio del pronto soccorso da parte dei cittadini che, evidentemente, continuano a vedere nell’ospedale l’unico riferimento affidabile anche a fronte di patologie o casistiche non gravi.

Nelle sale d’attesa poi si evidenzia la mancanza di spazi adeguati ad esempio per i bambini che vivono in una situazione di promiscuità con altre patologie e situazioni.

Insoddisfatto il personale costretto a fronteggiare queste emergenze costanti tanto che solo il 30% dei responsabili dei servizi di emergenza urgenza considera adeguato il funzionamento della rete con i servizi sul territorio.

Oltre la metà invece lo considera insufficiente.

“Tre gli aspetti fondamentali su cui occorre agire per migliorare questo servizio di fondamentale importanza: incrementare il personale sanitario, lavorare per una maggiore integrazione tra servizi di emergenza-urgenza e territorio, e rafforzare il territorio – spiega Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio – risulta evidente che, accanto a investimenti di carattere tecnologico e all’innovazione di nuovi strumenti di gestione il primo e prioritario intervento riguarda l’area del personale sanitario quanto a numero di medici e operatori sanitari da impiegare in questo fondamentale servizio”.